Аэропорт, вузы, банк. В Ивано-Франковске "заминировали" более 10 объектов

Полиция проверила с помощью служебных собак больше половины объектов и взрывчатки нигде не нашла. Проверка продолжается.

По данным СМИ, о заминировании написали на электронную почту правоохранителям Фото: Поліція Івано-Франківської області / Facebook

В Ивано-Франковске полиция проверяют информацию о заминировании более 10 объектов. Об этом сообщается на сайте регионального управления полиции.

"В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о заминировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек", – сказано в сообщении.

На месте работают полицейские, эвакуируют людей и проверяют здания и прилегающую территорию.

В 14.00 в полиции сообщили, что проверили с помощью служебных собак больше половины объектов и взрывчатки нигде не нашли. Проверка продолжается.

Местное издание "Галка" пишет, что сообщение о заминировании поступило на электронную почту правоохранителям.