Прокуратура передала дело луцкого террориста Кривоша в суд

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по делу луцкого террориста Максима Кривоша, который в июле текущего года захватил автобус с заложниками. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 17 февраля.
Мужчину обвиняют в захвате и удержании заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий.
Кроме этого, Кривоша обвиняют еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности совершении теракта и заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами, принуждении работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством, незаконном завладении транспортным средством, покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.
На заседании в Луцком городском районном суде 2 февраля Кривошу продлили содержание под стражей на 60 суток. Подозреваемый в суде не признал свою вину.
Утром 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный гранатами и огнестрельным оружием Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Он угрожал применить взрывчатку. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий – записал видео и призвал всех посмотреть фильм "Земляне" о жестоком обращении с животными.
СБУ начала уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
В июле Кривош объявлял голодовку, протестуя против условий содержания.
В конце ноября Кривоша по решению суда принудительно поместили в спецотделение Львовской психиатрической больницы. Врачи провели очередную судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой признали Кривоша вменяемым.