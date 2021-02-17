Прокуратура передала дело луцкого террориста Кривоша в суд

Луцкого террориста Максима Кривоша, который в июле прошлого года захватил автобус с заложниками, обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, ему вменяют захват и удержание заложников, совершение теракта и незаконное обращение с оружием, рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по делу луцкого террориста Максима Кривоша, который в июле текущего года захватил автобус с заложниками. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 17 февраля.

Мужчину обвиняют в захвате и удержании заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий.

Кроме этого, Кривоша обвиняют еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности совершении теракта и заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами, принуждении работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством, незаконном завладении транспортным средством, покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.

На заседании в Луцком городском районном суде 2 февраля Кривошу продлили содержание под стражей на 60 суток. Подозреваемый в суде не признал свою вину.