ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Прокуратура передала дело луцкого террориста Кривоша в суд

Луцкого террориста Максима Кривоша, который в июле прошлого года захватил автобус с заложниками, обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, ему вменяют захват и удержание заложников, совершение теракта и незаконное обращение с оружием, рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

Кривошу продлили содержание под стражей на 60 суток
Кривошу продлили содержание под стражей на 60 суток
Фото: suspilne.media

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по делу луцкого террориста Максима Кривоша, который в июле текущего года захватил автобус с заложниками. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 17 февраля.

Мужчину обвиняют в захвате и удержании заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий.

Кроме этого, Кривоша обвиняют еще по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности совершении теракта и заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами, принуждении работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством, незаконном завладении транспортным средством, покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей. 

На заседании в Луцком городском районном суде 2 февраля Кривошу продлили содержание под стражей на 60 суток. Подозреваемый в суде не признал свою вину.

Утром 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный гранатами и огнестрельным оружием Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Он угрожал применить взрывчатку. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий – записал видео и призвал всех посмотреть фильм "Земляне" о жестоком обращении с животными.

СБУ начала уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В июле Кривош объявлял голодовку, протестуя против условий содержания.

В конце ноября Кривоша по решению суда принудительно поместили в спецотделение Львовской психиатрической больницы. Врачи провели очередную судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой признали Кривоша вменяемым.

Теги: теракт, Волынская область, взрывчатка, обвинительный акт, суд, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
Беременная Фролова узнала пол будущего ребенка
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Ловкость рук", "Моя мама мне эти фокусы в детстве показывала". Орбакайте голой рукой полезла в огонь
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Заснеженный Тополя". Лидер группы "Антитіла" окунулся лицом в снег
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!!!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
"Они очень-очень счастливы!" Звезды "Игры престолов" Харрингтон и Лесли стали родителями
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
Режиссер Левицкий: Бедные сценаристы пишут плохие истории. Надо найти способ обеспечить себе возможность написать классную историю
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
  "Жизнь сложилась по-другому". Дикусар рассказал, для чего ему нужна семья
Потап примерил женский накладной бюст
Потап примерил женский накладной бюст
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
13-летняя дочь Панина стала резидентом Испании
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Ани Лорак позировала в постели в черной сорочке с кружевами
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
  "Под него водочка вот так идет!" Макаревич показал, как готовить салат из битых огурцов
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность
Зибров снялся в украинском сериале
Зибров снялся в украинском сериале
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
"Очень растут бедра и ляжки". Беременная Квиткова рассказала, на сколько килограммов уже поправилась
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS