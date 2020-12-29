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Суд продлил арест для луцкого террориста Кривоша

Луцкий горрайонный суд Волынской области до 2 февраля 2021 года продлил арест Максиму Кривошу, который в июле захватил автобус с заложниками, сообщили в пресс-службе суда.

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Суд арестовал Кривоша 23 июля
Суд арестовал Кривоша 23 июля
Фото: depositphotos.com

Луцкий горрайонный суд Волынской области 29 декабря продлил арест мужчине, который в июле текущего года захватил автобус с заложниками. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"29 декабря 2020 года следственным судьей Луцкого горрайонного суда Волынской области Игорем Ясельским была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 2 февраля 2021 года включительно", – говорится в сообщении.

Утром 21 июля в Луцке вооруженный гранатами и огнестрельным оружием Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Он угрожал применить взрывчатку. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий.

СБУ начала уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). 23 июля Кривоша арестовали на 60 суток.

5 ноября его поместили в психиатрическую больницу на срок не более двух месяцев.

Теги: Украина, взрыв, заложники, террористы, автобус, правоохранители, расследование, Волынь, захват заложников, суд, захват заложников в Луцке
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