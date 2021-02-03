"Луцкий террорист" Кривош не признает вину и требует допросить президента

Максиму Кривошу, которого подозревают в совершении теракта, захвате заложников, незаконном обращении с оружием и посягательстве на жизнь правоохранителей, суд продлил содержание под стражей на 60 суток.

Кривош готов признать свою вину перед заложниками, но не перед "системой и властью" Фото: suspilne.media

В Луцком горрайонном суде 2 февраля состоялось очередное судебное заседание по делу о захвате автобуса с 13 заложниками в центре Луцка. Подозреваемому Максиму Кривошу продлили содержание под стражей на 60 суток, пишет Общественное.

Во время заседания Кривош подал ходатайство к стороне обвинения, чтобы к делу приобщили допрос в качестве свидетеля президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля, который вел переговоры с Кривошем 21 июля 2020 года.

Подозреваемый в суде не признал свою вину.

"Не признаю абсолютно. То есть вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина – перед заложниками. Но это мое личное дело", – сказал Кривош.

Во время заседания мужчина написал вопрос на бумаге: "Что ты можешь один?" К кому именно адресовано обращение – не сказал, отмечает Общественное.

2 февраля истекает срок досудебного расследования по делу. Следователь СБУ Иван Ляшук просил суд продлить его. Сейчас идет стадия ознакомления с материалами уголовного производства. Не все пострадавшие успели с ними ознакомиться.

Утром 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный гранатами и огнестрельным оружием Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Он угрожал применить взрывчатку. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий – записал видео и призвал всех посмотреть фильм "Земляне" о жестоком обращении с животными.

СБУ начала уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В июле Кривош объявлял голодовку, протестуя против условий содержания.

В конце ноября Кривоша по решению суда принудительно поместили в спецотделение Львовской психиатрической больницы. Врачи провели очередную судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой признали Кривоша вменяемым.