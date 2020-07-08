Аваков и Данилов экстренно вылетели в Луганскую область, где бушуют лесные пожары

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и глава Национальной полиции Игорь Клименко, которые отправились в Луганскую область, намерены проинспектировать районы возгорания с воздуха и принять участие в заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Чечеткин, Аваков и Данилов сегодня находятся в Луганской области Фото: mvs.gov.ua

Утром 8 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов экстренно вылетели в Луганскую область для координации сил в преодолении масштабных лесных пожаров, сообщила пресс-служба МВД.

В поездке их сопровождают председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Чиновники намерены проинспектировать районы возгорания с воздуха и принять участие в заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков сообщил, что к ликвидации пожаров привлечено более 1200 работников подразделений МВД – ГСЧС, полиции и Национальной гвардии, а также 200 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П.

Пожар вспыхнул днем 6 июля вблизи села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Площадь пожара составляла 50 га, к утру 7 июля его локализовали, но из-за порывистого ветра (до 25 м/с) и высокой температуры воздуха (+38 °C) огонь распространился на близлежащие села – Смоляниново, Капитаново и Вороново.

По данным ГСГЧ на утро 8 июля, отдельные очаги горения лесных массивов наблюдаются возле этих трех сел. Спасатели эвакуировали 30 жителей Смоляниново и дачного кооператива "Волчье озеро", еще 30 человек отселили. В Смоляниново 23 жилых дома сгорели, а 36 повреждены огнем, в "Волчьем озере" огонь уничтожил 80 дачных домов.

Информация о количестве жертв пожаров отличается. ГСЧС 8 июля сообщила, что во время тушения спасатели обнаружили тела трех погибших. Но вечером 7 июля пресс-служба МВД информировала, что, по предварительной информации, погибло шесть человек. Утром 8 июля представитель украинского омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал, что ночью количество жертв увеличилось – в больнице скончался местный житель 1962 года рождения, который получил термические ожоги.