Банда во главе с экс-депутатом Киевского облсовета похитила двух бизнесменов и требовала выкуп в $860 тыс. – прокуратура

Пострадавших заставили подписать фиктивные долговые документы, а также угрожали им насилием в отношении членов семей.

К предпринимателям применяли насилие и удерживали против их воли Фото: depositphotos.com

В Киевской области банда во главе с бывшим депутатом облсовета удерживала и шантажировала предпринимателей, требуя за них выкуп в $860 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование установило, что участники преступной группировки, в состав которой входило семь человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им $860 тыс.

К предпринимателям применяли жестокое насилие и удерживали против их воли. Пострадавших заставили подписать фиктивные долговые документы, а также угрожали им насилием в отношении членов семей и уничтожением их имущества.

Правоохранители нашли и задержали семерых, предположительно, участников преступной группировки. На их имущество наложили арест. Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых по фактам похищения человека, вымогательства, подготовки к незаконному завладению транспортным средством, мошенничества и незаконного хранения наркотических средств.