Более $150 млн убытков. В Украине разоблачили хакера, который атаковал иностранные компании

За восстановление доступа к данным хакер требовал выкуп Фото: cyberpolice.gov.ua

В спецоперации принимали участие полиция и прокуратура Киева, представители Интерпола и Европола, правоохранители из Франции и США.

Злоумышленник распространял вредоносное программное обеспечение для шифрования данных. Пострадавшим нанесен ущерб в размере более $150 млн.

"Вирусное программное обеспечение попадало на технику корпораций после взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылки на корпоративные электронные почтовые ящики писем с вредоносным содержимым", – уточнили в релизе.

Фото: cyberpolice.gov.ua

За восстановление доступа к данным хакер требовал выкуп. Среди пострадавших – известные в мире энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники.

По данным полиции, у мужчины есть сообщник, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в домах близких ему лиц. Изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, автомобили и более $360 тыс. На криптокошельках злоумышленника заблокировано $1,3 млн.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.