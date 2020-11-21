Киберполиция рассказала об увольнении и восстановлении мужа Венедиктовой. Но получение им 774 тыс. грн не объяснила

16 ноября журналисты Bihus.info сообщили, что замглавы департамента киберполиции Денис Колесник, который является мужем генпрокурора Ирины Венедиктовой, уволился. При этом журналисты регулярно видели его возле бывшего места работы. В киберполиции объяснили, что Колесник ездил, чтобы уладить детали увольнения – сдать документацию, спецсредства и оружие.

Колесник победил в конкурсе на должность в киберполиции, с которой ранее уволился Скриншот: BIHUS info / YouTube

В департаменте киберполиции объяснили обстоятельства увольнения и восстановления на работе замглавы департамента и мужа генерального прокурора Ирины Венедиктовой Дениса Колесника. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

В частности, в департаменте сообщили, что полицейский при увольнении должен сдать имеющуюся служебную документацию, специальные средства, оружие, материальные ценности, закрепленные за полицейским, не позднее чем через месяц со дня получения выписки из приказа. Так в киберполиции объяснили, почему Колесника регулярно видели возле бывшего места работы уже после увольнения.

В департаменте также пояснили, что "с целью приближения подразделений киберполиции к общественности" и "ухода от стереотипа карательной функции полиции" должность Колесника после его увольнения перевели в категорию "госслужащего". И именно по этой категории его снова приняли на работу.

Кроме того, в департаменте сообщили, что Колесника уволили со службы в Нацполиции 30 сентября "в связи с сокращением занимаемой должности, а также в связи с имеющейся выслугой более 25 лет для назначения пенсии". 1 октября на его должность объявили конкурс, в котором Колесник и победил.

При этом, в связи с чем Колесник после увольнения получил более 700 тыс. грн помощи, в киберполиции не ответили.

Об увольнении и возобновлении Колесника на должности 16 ноября сообщили журналисты проекта Bihus.info. Они рассказали, что при уходе с должности муж Венедиктовой получил 774 тыс. грн, из которых 608 тыс. грн в качестве разовой помощи при увольнении, 103 тыс. грн денежного обеспечения и компенсации за неиспользованный отпуск и премии. Еще 60 тыс. грн Колесник получил на оздоровление и решение бытовых проблем, отметив, что долго и дорого лечился от COVID-19.