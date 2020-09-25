Бывшего руководителя детского лагеря во Львовской области подозревают в изнасиловании и растлении 11 девочек – полиция

Первые факты преступлений против подростков, в которых подозревают 46-летнего львовянина, датируются 2005 годом, отметили в полиции Львовской области.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю не зарегистрированного официально молодежного лагеря в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Об этом 24 сентября сообщила в Facebook пресс-служба полиции Львовской области.

По данным следствия, 46-летний львовянин причастен минимум к 11 таким преступлениям по отношению к девочкам в возрасте от 11 до 14 лет.

"Были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня – молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для сообщения злоумышленнику о подозрении в совершении 11 преступлений", – сказал руководитель областной полиции Василий Виконский.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (растление малолетних), ч. 4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия), ч. 1 ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). В полиции отметили, что подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает сайт ZAXID.NET, в конце 2019 года в полицию обратилась одна из жертв мужчины. Вскоре суд должен избрать ему меру пресечения.