Бывший полицейский продавал информацию из баз правоохранительных органов – прокуратура

По данным следствия, мужчина с сообщниками организовал схему незаконного сбора и сбыта информации, которая содержится в базах данных правоохранительных и других государственных органов, банковских организаций, операторов мобильной связи.

"Подозреваемый лично занимался поиском клиентов, размещая объявления в Telegram-каналах, а также договаривался о способе оплаты. Правоохранители задокументировали продажу информации о двух гражданах Украины из баз [информационно-поисковой системы МВД Украины] АРМОР, РАГС и [межведомственной системы обмена информацией о контроле лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины] ГАРТ. Также экс-полицейский собирался продать информацию, содержащую банковскую тайну", – рассказали в ОГПУ.

Для бывшего полицейского планируют избрать меру пресечения. Правоохранители устанавливают его сообщников.