В Киеве разоблачили схему по продаже фейковых удостоверений ОБСЕ – Офис генпрокурора

Фигуранты наладили выпуск и продажу удостоверений членов так называемой Международной дипломатической миссии ОБСЕ / International Diplomatic Mission.

"Участники преступной группы зарегистрировали общественные организации, которые имеют схожие названия с официальным представительством ОБСЕ в Украине, создали сайт с названием, похожим на официальный сайт учреждения. За €1500 граждан Украины и нерезидентов добавляли в список членов дипломатической миссии ОБСЕ, а фактически – в ряды своих общественных организаций. После этого они выдавали удостоверения, похожие на оригинальные", – рассказали в прокуратуре.

Выданные документы якобы давали возможность пересечения границы по зеленому коридору без карантинных ограничений, получения через год дипломатических паспортов, социальной помощи и возможности бесплатного лечения за границей.

"На самом деле членство в этих общественных организациях не давало никаких преимуществ. Правоохранители провели ряд обысков, изъяли десятки поддельных удостоверений с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также удостоверения сотрудников полиции и других представителей органов власти с явными признаками подлога", – отметили в сообщении.

Правоохранители планируют внести данные о деятельности группы в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.