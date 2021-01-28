Чиновник Киевского облсовета присвоил более 500 тыс. грн, выделенных ветеранам и инвалидам – прокуратура

Бывший начальник одного из отделов аппарата Киевского областного совета подделал документы, чтобы присвоить адресную денежную помощь. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Правоохранители разыскивают бывшего чиновника

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Бывшему чиновнику Киевского областного совета сообщили о подозрении в присвоении 565 тыс. грн адресной помощи жителям региона. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева. Подозреваемый, находясь на должности начальника одного из отделов аппарата Киевского областного совета, подделывал официальные документы. Это позволило ему присвоить адресную денежную помощь, выделенную инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, развития волонтерского движения, которая выплачивается по программе "Забота", отметили в сообщении. Правоохранители разыскивают бывшего чиновника. Подозрение сообщили по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением).