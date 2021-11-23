Дело против MGID закрыли как безосновательное после обысков и изъятия имущества – заявление IТ-компании

Имущество MGID, изъятое в 2020 году во время обысков, до сих пор не возвращено в полном объеме Фото: itukraine.org.ua

"…В предусмотренный законом срок досудебного расследования следователи ГСУ НПУ не смогли найти доказательства уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) УК Украины в деятельности компании MGID и ее руководства, никому не было объявлено подозрение, поэтому 29 апреля 2021 года уголовное производство №12019000000000666 было закрыто на основании ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины", – сообщили в компании.

CEO в MGID Сергей Денисенко отметил, что IT-бизнес все еще надеется на воплощение задекларированных властью векторов развития IТ-индустрии.

"Мы выполнили обещание, данное клиентам и партнерам, и восстановили свою репутацию. После почти двух лет судебных процессов MGID удалось доказать безосновательность предъявленных против нее обвинений, – сказал Денисенко. – Надеемся, что задекларированные высшим руководством векторы развития IT-индустрии в Украине выльются в четкие шаги на законодательном уровне. А IT-бизнес наконец-то начнет видеть в государстве надежного партнера".

При этом имущество MGID, изъятое в 2020 году во время обысков, до сих пор не возвращено в полном объеме.

"Учитывая это и факт злоупотребления служебными обязанностями должностными лицами ГСУ НПУ, MGID инициировала досудебное расследование по их деятельности в КП №12019000000000666, которое продолжается", – сказано в заявлении компании.

Сайт "Детектор Медіа" в 2020 году писал про обыски силовиков, которые прошли в компании 27 февраля. MGID тогда распространил заявление в СМИ, в котором указал, что решения суда, с которыми Киберполиция пришла в их офис, не содержали перечня якобы пиратских сайтов и данных о способе совершения преступления.

"В ходе обыска представители Киберполиции Украины по указанию следователей ГСУ МВД Украины безосновательно осуществляли осмотр личных вещей сотрудников компании, проводили персональные допросы и содержали работников в помещении с 11.00 27 февраля 2020 года до 03.40 28 февраля 2020 года, осуществляя на них психологическое давление, ломали двери в кабинеты офиса и сейфы, без разбора изъяли документы и технику, а также избили охранника компании", – сказано в заявлении от 28 февраля 2020 года.