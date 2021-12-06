Денисова потребовала у полиции установить причастных к поджогу авто журналиста в Ужгороде

Она попросила полицию установить причастных к совершению преступления и привлечь их к ответственности.

"Прошу безотлагательно проинформировать меня о результатах рассмотрения и принятых мерах. Напомню, уничтожение имущества, совершенное путем поджога с целью устрашения и препятствования профессиональной деятельности журналистов, – это преступление, за которое предусмотрено наказание в соответствии со статьями 194 и 171 Уголовного кодекса Украины", – отметила Денисова.

Контекст:

Утром 5 декабря на окраине Ужгорода неизвестные подожгли два автомобиля – Subaru Forester и Volkswagen Beetle. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что автомобили принадлежат закарпатскому журналисту Павлу Билецкому и его жене. Он является основателем и главным редактором информационного агентства "Зідо".

В комментарии НСЖУ журналист сказал, что поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.