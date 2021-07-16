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Десять украинских моряков застряли в Африке на аварийном судне, один погиб – МИД

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В МИД Украины сообщили, что взяли ситуацию с судном Thorn1 на контроль
В МИД Украины сообщили, что взяли ситуацию с судном Thorn1 на контроль
Фото: depositphotos.com

Десять украинских моряков застряли на обесточенном судне Throrn1 в трех милях от порта Джибути в Аденском заливе. Об этом сообщила изданию "Думская" дочь одного из моряков Александра Коровник, позднее информацию подтвердил "Интерфакс-Украина" спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По словам дочери моряка, на судне нет еды, не работают холодильники, а температура воздуха поднялась до +38 °С. После нескольких дней дрейфа спасательные службы порта отбуксировали судно ближе к берегу и поставили на якорь.

"У них был контракт на перегонку судна в Индию, но никто не сказал, в каком оно плачевном состоянии. В итоге, когда они проходили возле Джибути, у них закончилось горючее, отказали системы жизнеобеспечения, испортились продукты", – рассказала она.

По ее словам, один из моряков, житель Очакова, не выдержал жары и скончался от инсульта, так и не дождавшись медицинской помощи. На судне находятся 11 членов экипажа, среди которых 10 – украинцы. Они также чувствую себя плохо. Удалось сойти с корабля только двум членам экипажа. До судна добрался медик, но он якобы не нашел оснований для списания людей на берег. 

"МИД Украины держит ситуацию с судном Thorn1 на особом контроле", – сообщил Николенко. 

По его словам, корабль уже стоит в порту Джибути, судно в аварийном состоянии и не пригодно для целевого использования – оно направлялось из Турции в Индию для утилизации. После ремонта судна большинство украинских моряков вернется домой.

По информации Николенко, в составе экипажа на борту судна находятся 10 украинцев, еще один гражданин Украины сошел на берег для получения медицинской помощи. Спикер МИД подтвердил, что 7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик. Украина ожидает от джибутийских судмедэкспертов информацию о точной причине смерти.

Спикер отметил, что сразу после получения сообщения о ситуации на судне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба немедленно поручил посольствам Украины в Греции и Эфиопии принять безотлагательные меры для защиты интересов украинских граждан.

"Благодаря проведенной работе дипломатов компания-судовладелец планирует отправить в ближайшие дни в Джибути часть сменного экипажа для ремонта систем на судне. В порту также находится агент судовладельца, который обеспечивает моряков питьевой водой, продуктами питания и, при необходимости, медикаментами. После ремонта судно должно отправиться в альтернативный порт в Аденском заливе, где восемь украинских моряков должны сойти на берег для дальнейшего возвращения в Украину", – рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что, учитывая аварийность судна, МИД Украины призывает и других трех граждан возвращаться вместе с основной группой.

"Для предоставления консульской помощи нашим гражданам непосредственно на месте в Джибути отправляется украинский консул в Эфиопии. Он также осуществит оформление репатриации тела погибшего моряка", – сообщил Николенко.

Теги: Африка, МИД Украины, корабль, ремонт, Эфиопия, украинцы, судно, моряки, Олег Николенко, экипаж
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