Директор инвестиционного фонда убил и сжег тело экс-банкира из Киева, раскрыть преступление помогли остатки обуви – полиция

Утром 18 июля в полицию поступило сообщение, что женщина в селе Ничогивка Козелецкого района Черниговской области нашла следы пепелища, в котором были человеческие кости и череп.

Правоохранители, прибывшие на место, обнаружили там останки человека и вещественные доказательства, в частности – следы колес и обуви. Найденные доказательства передали на экспертизу.

"На месте криминалисты установили, что погибшим был взрослый мужчина. На пепелище обнаружили остатки обуви 45-го размера. Это стало веской зацепкой в раскрытии преступления. Чтобы составить личность мужчины, сотрудники криминального анализа полиции Черниговской области отработали сообщения обо всех пропавших без вести мужчинах в Черниговской, Киевской, Полтавской областях. Это сотни людей", – рассказал руководитель отдела криминального анализа полиции Черниговской области Иван Андрейченко.

Начальник уголовной полиции области Александр Васильченко добавил: в ходе расследования правоохранители установили, что убитый жил в Киеве и в последний раз выходил на связь 12 июля. О пропаже мужчины в полицию заявила сестра.

"При поддержке коллег из Киева мы установили круг общения убитого. По специальности он банкир, последние несколько лет не работал. Раньше был управляющим одного из банков в Киеве. Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась", – рассказал Васильченко.

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По данным полиции, убитый и подозреваемый были товарищами. В ночь с 12-го на 13 июля мужчины выпивали в загородном доме у подозреваемого и между ними возник конфликт, сообщили в релизе.

"Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил товарища до смерти. Поняв, что натворил, он решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов на утро он отправился в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и т.д. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился в Черниговскую область. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничогивка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища на местное кладбище и сжег его. После чего вернулся домой", – проинформировал Васильченко.

Правоохранители провели ряд обысков и собрали доказательную базу, подтверждающую причастность директора инвестиционного фонда к убийству, говорится в релизе.

Полиция 28 июля задержала подозреваемого в его доме, ему сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство).

Имен жертвы и подозреваемого правоохранители не называют, по данным "Обозревателя", убитый – бывший заместитель правления "Мотор Банка" Александр Лапуцкий. Также издание приводит фамилию директор инвестфонда – Хрол.

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