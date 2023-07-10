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В РФ застрелили бывшего командира подлодки. По данным украинских СМИ, он мог быть причастен к обстрелу Винницы

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В россиянина выстрелили четыре раза, пишет Shot
В россиянина выстрелили четыре раза, пишет Shot
Фото: ЕРА (архив)

В городе Краснодаре (страна-агрессор РФ) убили российского военного Станислава Ржицкого, который, предположительно, командовал подводной лодкой "Краснодар". Об этом 10 июля сообщил Telegram-канал Shot.

"В Краснодаре застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Предположительно, Станислав Ржицкий также являлся командиром подводной лодки "Краснодар" (данные об этом есть в открытом доступе за 2020 год). По нашим данным, 42-летний Станислав Ржицкий отправился в 8.00 на утреннюю пробежку. Его подкараулил около спорткомплекса "Олимп" неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь", – говорится в посте.

По данным его авторов, стрелявший скрылся, а Ржицкий скончался на месте.

Shot утверждает, что Ржицкий был капитаном 2-го ранга.

Факт гибели Ржицкого агентству РБК подтвердили в администрации Краснодара.

"Проводят проверку правоохранительные органы", – сказали там.

Станислав Ржицкий был одним из тех, кого называли в числе российских военных, которые могли быть причастны к удару крылатыми ракетами "Калибр" по Виннице 14 июля 2022 года, тогда погибли 23 человека, в том числе три ребенка. Материал, в котором упоминался Ржицкий как командир подлодки, был опубликован проектом "Наші гроші. Львів" 15 июля.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Всего повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Удары крылатыми ракетами "Калибр" были нанесены с подводной лодки из акватории Черного моря, отметили в Воздушных силах ВСУ.

По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр". Еще две ракеты сбила противовоздушная оборона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, убийство, Винница, война, Краснодар
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