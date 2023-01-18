В России застрелили военнослужащего, который с оружием сбежал из части, воюющей против Украины – СМИ

В ориентировке, копию которой опубликовал канал, сказано, что 31-летний рядовой Дмитрий Перов "самовольно покинул расположение" 13 января, вооружен автоматом, пятью магазинами с патронами и гранатами.
Перова называют дезертиром и разыскивают в Воронежской и Липецкой областях РФ, отметили "Вести Воронеж".
17 января его якобы видели в Воронеже.
18 января пресс-служба правительства Липецкой области проинформировала, что Перова ликвидировали.
"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет", – говорится в сообщении.
Telegram-канал Baza утверждает, что Перова убили в селе Новоуглянка Липецкой области при задержании в домовладении, где он проживал.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.
В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.