В России застрелили военнослужащего, который с оружием сбежал из части, воюющей против Украины – СМИ

В ориентировке, копию которой опубликовал канал, сказано, что 31-летний рядовой Дмитрий Перов "самовольно покинул расположение" 13 января, вооружен автоматом, пятью магазинами с патронами и гранатами.

Перова называют дезертиром и разыскивают в Воронежской и Липецкой областях РФ, отметили "Вести Воронеж".

17 января его якобы видели в Воронеже.

18 января пресс-служба правительства Липецкой области проинформировала, что Перова ликвидировали.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza утверждает, что Перова убили в селе Новоуглянка Липецкой области при задержании в домовладении, где он проживал.