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В России застрелили военнослужащего, который с оружием сбежал из части, воюющей против Украины – СМИ

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Российский военный убегал с автоматом
Российский военный убегал с автоматом
Фото: ЕРА (архив)

В России объявляли в розыск военнослужащего, сбежавшего из части, которая воевала против Украины. Об этом 18 января сообщил Telegram-канал "Вести Воронеж".

В ориентировке, копию которой опубликовал канал, сказано, что 31-летний рядовой Дмитрий Перов "самовольно покинул расположение" 13 января, вооружен автоматом, пятью магазинами с патронами и гранатами.

Перова называют дезертиром и разыскивают в Воронежской и Липецкой областях РФ, отметили "Вести Воронеж".

17 января его якобы видели в Воронеже.

18 января пресс-служба правительства Липецкой области проинформировала, что Перова ликвидировали.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza утверждает, что Перова убили в селе Новоуглянка Липецкой области при задержании в домовладении, где он проживал.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, убийство, война, военные, вторжение, война России против Украины, россияне
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