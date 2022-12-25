ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов показал остатки сбитого вертолета Ка-52. Россияне пообещали за него отомстить, но сбежали

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские артиллеристы пообещали, что отомстят за погибший экипаж, но сбежали с этих позиций
Российские артиллеристы пообещали, что отомстят за погибший экипаж, но сбежали с этих позиций
Фото: БУТУСОВ ПЛЮС / Telegram

Остатки российского вертолета Ка-52, который украинская ПВО уничтожила вместе с экипажем возле села Суханово Херсонской области, обнаружили украинские военные. Фото и видео с места падения вертолета опубликовал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По информации Бутусова, вертолет был сбит ориентировочно в сентябре-октябре и сгорел.

Рядом с остатками вертолета установлен деревянный крест с угрозами отомстить и подписью "артиллеристы". В надписи говорится, что экипаж вертолета погиб на глазах у свидетелей.

"Судя по кресту на месте падения, катапульты Ка-52 снова не сработали и экипаж не успел спастись. Крест оставили российские артиллеристы, написавшие, что отомстят за погибших. Но, как видим, свое слово россияне не сдержали и впоследствии сбежали с этих позиций, да и вообще бросили весь херсонский плацдарм",  отметил журналист. 

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0xN4tSJZ98u6AMyJQ4vhw1WbZK7pTSVEfURhTAC1QuwFcfTVA8mzMyf9fFemF8zHyl

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 25 декабря, с начала полномасштабного вторжения украинские военные сбили 283 самолета, 267 вертолетов, 1706 беспилотников и 653 крылатые ракеты, а также уничтожили более 102 тыс. российских оккупантов.

Теги: Херсонская область, Юрий Бутусов, вертолет, ПВО, артиллерия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
В футболке и брюках верхом на стремянке. Опубликовано рождественское фото президента и первой леди США
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
  Состоялся допремьерный показ документального фильма "Иди за мной", снятого дронами во время спасательной операции под Изюмом. Видео
"Хэллоуин закончился", "И это чья-то мать". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
"Хэллоуин закончился", "И это чья-то мать". В сети раскритиковали наряд Кардашян к Рождеству
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
Художник из Швейцарии создал к Рождеству на стенах киевских достопримечательностей световые проекции на украинскую тематику. Видео
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Россия умрет, когда взойдет украинское солнце". Рэпер Yarmak вместе с Tony Tonite выпустили трек в поддержку украинцев
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
Tvorchi презентовала новый альбом. В него вошла композиция, с которой группа будет представлять Украину на "Евровидении 2023"
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Усик перевел почти 14 млн грн на строительство домов в разрушенном российскими оккупантами селе Мощун Киевской области
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
Апанасенко представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" в костюме "Воин света". Фото
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (446367)
2
"Где взять такой джемпер?", "Хочу знать, кто его стилист". В сети обсуждают одежду и обувь Кулебы на встрече с Байденом в Белом доме. Фото (359884)
3
Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском (140633)
4
"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023" (100834)
5
"Настя беременна?", "Самая добрая публикация в этом году". В сети обсуждают Каменских на благотворительной встрече (64893)
6
"Отпусти на пару дней". Зеленский в Конгрессе обменялся поцелуем с Пелоси. В сети показали возможную реакцию на это его жены. Видео (56827)
7
"Тебе снова 18?" 48-летняя Мосс снялась в трусах (56172)
8
"Боже, какая красота", "Стало горячо". Мишина в прозрачном платье без бретелек восхитила поклонников (32270)
 
 
 
 