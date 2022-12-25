Бутусов показал остатки сбитого вертолета Ка-52. Россияне пообещали за него отомстить, но сбежали

Российские артиллеристы пообещали, что отомстят за погибший экипаж, но сбежали с этих позиций Фото: БУТУСОВ ПЛЮС / Telegram

По информации Бутусова, вертолет был сбит ориентировочно в сентябре-октябре и сгорел.

Рядом с остатками вертолета установлен деревянный крест с угрозами отомстить и подписью "артиллеристы". В надписи говорится, что экипаж вертолета погиб на глазах у свидетелей.

"Судя по кресту на месте падения, катапульты Ка-52 снова не сработали и экипаж не успел спастись. Крест оставили российские артиллеристы, написавшие, что отомстят за погибших. Но, как видим, свое слово россияне не сдержали и впоследствии сбежали с этих позиций, да и вообще бросили весь херсонский плацдарм", – отметил журналист.