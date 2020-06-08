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ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП с четырьмя жертвами в Ровенской области. У задержанного водителя фуры ранее было 13 нарушений ПДД

7 июня на автотрассе Киев – Чоп произошла авария, погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes-Benz выехал на встречную полосу. В Нацполиции сообщили, что мужчину ранее не раз уличали в нарушении правил дорожного движения.

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Грузовик выехал на встречную полосу, утверждают в полиции
Грузовик выехал на встречную полосу, утверждают в полиции
Фото: rv.npu.gov.ua

Сотрудники Национальной полиции задержали 26-летнего водителя грузовика Mercedes-Benz, который 7 июня выехал на полосу встречного движения на трассе Киев – Чоп, что привело к аварии с участием трех легковых автомобилей. Об этом 8 июня сообщил отдел коммуникации Главного управления Нацполиции Украины в Ровенской области.

Вследствие ДТП погиб водитель и трое пассажиров Chevrolet Aveo – мужчина, женщина и их трехлетний внук. Водитель Audi А6 получил черепно-мозговую травму и перелом ноги.

По данным полиции, все участники происшествия были трезвы.

Как рассказал в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, в "послужном списке" задержанного водителя 13 нарушений правил дорожного движения; в том числе управление автомобилем в нетрезвом состоянии, несколько аварий, несоблюдение требований дорожных знаков и сигналов светофора.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10220745578301870

"Неужели в такой большой и мощной компании, как "Сільпо Фуд", нельзя обеспечить элементарный отбор и хотя бы немного посмотреть на тех, кто управляет фурами? По моему мнению, сомнительно, что такой водитель вообще должен управлять транспортными средствами, но давать ему руль грузовика – это, как минимум, безответственно", – написал Белошицкий.

Теги: ДТП, Ровенская область, ПДД, Нацполиция, автомобиль, грузовик, Алексей Белошицкий
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