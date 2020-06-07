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В Ровенской области в результате ДТП погибли четыре человека, среди них ребенок

ДТП, жертвами которого стали четыре человека, произошло в Ровненском районе с участием трех легковых автомобилей и одного грузовика с полуприцепом.

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ДТП случилось на трассе Киев Чоп
ДТП случилось на трассе Киев – Чоп
Фото: rv.dsns.gov.ua

7 июня на автотрассе Киев – Чоп возле села Вересневое Ровненского района произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом проинформировало Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

"Произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. Вследствие ДТП четыре человека, из них один ребенок, погибли на месте события (все – в одном автомобиле)", – говорится в сообщении.

В полиции Ровенской области уточнили, что погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля Chevrolet Aveo, травму также получил водитель Audi.

Фото с места аварии свидетельствуют, что в столкновении участвовали также грузовик Mercedes-Benz и легковой автомобиль ЗАЗ-1102 ("Таврия").

Теги: ДТП, автомобили, полиция, авария, жертвы, травма, погибшие, грузовик, Audi, пассажиры
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