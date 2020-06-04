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В ДТП погиб патрульный из Броваров, задерживавший участников перестрелки – полиция

По данным полиции Киевской области, сотрудник патрульной полиции Руслан Синьков был одним из первых, кто прибыл на место перестрелки в Броварах. Сегодня он погиб в ДТП.

Синькову было 46 лет
Синькову было 46 лет
Фото: Поліція Київської області / Facebook

4 июня в результате ДТП погиб старший сержант полиции Руслан Синьков, принимавший участие в задержании в Броварах участников перестрелки, случившейся 29 мая. Об этом в Facebook проинформировала полиция Киевской области.

"Трагически погиб в результате ДТП сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Иванович Синьков. Утром его коллеги ждали инструктажа, и о смертельной аварии полицейские узнали позже. Это был первый и последний раз, когда Руслан Иванович вовремя не прибыл на службу", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что Синьков "был ответственным в работе и требовательным к своим коллегам" и прибыл на место стрельбы в Броварах одним из первых.

"Не жалея здоровья и жизни, он в то утро бесстрашно задерживал злоумышленников с оружием", – рассказали в полиции.

В органах внутренних дел 46-летний Синьков прослужил 24 года.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/3030132273708591

Стрельба в Броварах произошла около 7.00 29 мая. В результате перестрелки ранения получили три человека. Полиция задержала несколько десятков человек, большинство из которых суд отправил под арест без права на залог. Правоохранители утверждают, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Теги: ДТП, смерть, полиция, Бровары, полицейский, перестрелка в Броварах
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