Двое подростков пытались бежать из Черниговского СИЗО: они избили надзирателя и забрали у него ключ

В прокуратуре сообщили, что заключенным, которые предприняли попытку побега из Черниговского следственного изолятора, 15 и 16 лет, один из них относится к группе риска как склонный к побегам, но администрация учреждения игнорировала этот факт.

В Чернигове двое несовершеннолетних заключенных пытались бежать из следственного изолятора, сообщил Офис генерального прокурора Украины 6 июля.

По данным ведомства, двое заключенных, которых подозревают в совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершили нападение на сотрудника СИЗО во время конвоирования по режимной территории, нанесли ему телесные повреждения, забрали ключ и пытались бежать, однако их остановили.

В Офисе генпрокурора считают, что попытка побега стала возможной из-за ненадлежащего контроля за установленным режимом, условиями содержания и охраной заключенных, поскольку один из подростков относится к группе риска как склонный к побегам. В прокуратуре подчеркнули, что уполномоченным должностным и служебным лицам изолятора было об этом известно, но они данную информацию игнорировали.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины (покушение на побег из места лишения свободы или из-под стражи). Досудебное расследование проводит черниговская полиция.

Офис генпрокурора не уточнил, когда произошло ЧП в Черниговском СИЗО.

Пресс-секретарь прокуратуры Черниговской области Татьяна Похилько рассказала Общественному, что сбежать пытались подростки 15 и 16 лет. Первого подозревают в краже с проникновением в жилище и незаконном завладении транспортным средством (ему грозит до восьми лет лишения свободы), второго – в разбойном нападении и умышленном убийстве (ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение). В изоляторе они находятся по решению суда в качестве меры пресечения.

По словам Похилько, жизни надзирателя ничего не угрожает.

В СИЗО проводят служебное расследование и выясняют, по чьей вине произошел инцидент.