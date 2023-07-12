Двое украинских военных погибли, четверо ранены в результате детонации боеприпаса в Ровенской области – ГБР

В Ровенской области взорвался боеприпас, в результате погибли двое украинских военных Фото: kmda.gov.ua (архив)

Герасимук заявила, что по факту детонации взрывного устройства в Бюро начали досудебное расследование.

"Следователи ГБР изучают все обстоятельства инцидента, проводятся неотложные следственные действия. Предварительная квалификация правонарушения -- нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц, это ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса Украины", – пояснила она.

Пресс-секретарь уточнила, что процессуальное руководство осуществляет Ровенская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Она добавила, что больше подробностей по этому делу в ГБР пока не разглашают из соображений безопасности.