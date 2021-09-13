Двух львовян осудили за поджог машины экс-главы Генпрокуратуры. Бывший чиновник обрызгал одного из них водой из лужи

Вечером 3 июля 2016 года автомобиль BMW X5, принадлежащий Махницкому и его жене, обрызгал водой из лужи случайного пешехода. Тот успел запомнить марку и номера и решил проследить за автомобилем.

На следующий день около 4.00 пешеход вместе со своим знакомым решил "напугать" неизвестного ему водителя. Он перелез через забор паркинга, разлил бензин на капот BMW X5 и поджег его. Приятель поджигателя тем временем стоял "на шухере". После поджога оба сбежали в расположенный рядом парк "Погулянка".

Задержали их за считанные минуты, причем случайно. Полицейский патруль заметил двух подозрительных мужчин, которые, увидев правоохранителей, начали убегать. Их догнали и обнаружили у одного пятна бензина на одежде. В то время патруль уже получил по рации информацию о поджоге автомобиля, поэтому полицейские предположили, что задержанные могут быть причастны к этому.

В суде оба задержанных, которые оказались уже ранее судимыми, признали свою вину. В результате судья назначил им пять лет и четыре года заключения с испытательным сроком три года инициатору поджога и 2,5 года – его другу.

В суде Махницкий рассказал, что о поджоге узнал из телефонного звонка завхоза. Выбежав на улицу, он не заметил открытого пламени, но почувствовал запах бензина, разлитого на капот, лобовое стекло и вблизи автомобиля. В результате поджога были повреждены только два колеса, убытки возместила страховая компания. Махницкий также сказал, что раньше никогда не видел поджигателей.