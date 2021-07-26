Минчанина приговорили к 10 годам за поджог танка, который минобороны Беларуси называло фейком

Видео горящего танка Т-72 появилось в сети в начале февраля. Его опубликовал Telegram-канал "Баста!".

Через несколько дней, 3 февраля, государственные СМИ Беларуси назвали новость о сожженной технике с помощью "коктейля Молотова" фейком, отмечает "Весна". Министерство обороны в Telegram заверило, что "горящий танк" невредим и опубликовало его фото.

Несмотря на это белорусские правоохранители позже возбудили уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма). Обвиняемым стал Михайлов. По версии следствия, он совершил поджог "в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, препятствования политической деятельности, устрашения населения, дестабилизация общественного порядка".

Михайлов частично признал вину в поджоге, но на суде отрицал политический мотив совершенного. Однако на записанном видео во дворике КГБ Беларуси обвиняемый заявил, что сделал это из-за "ухудшающейся политической ситуации в стране, это попытка для привлечения внимания Вооруженных сил к решению данного вопроса", пишет "Весна".

В итоге его приговорили к 10 годам колонии, материальной компенсации истец не требовал.