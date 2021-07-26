Минчанина приговорили к 10 годам за поджог танка, который минобороны Беларуси называло фейком

Видео горящего танка Т-72 появилось в сети в начале февраля. Его опубликовал Telegram-канал "Баста!".
Через несколько дней, 3 февраля, государственные СМИ Беларуси назвали новость о сожженной технике с помощью "коктейля Молотова" фейком, отмечает "Весна". Министерство обороны в Telegram заверило, что "горящий танк" невредим и опубликовало его фото.
Несмотря на это белорусские правоохранители позже возбудили уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма). Обвиняемым стал Михайлов. По версии следствия, он совершил поджог "в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, препятствования политической деятельности, устрашения населения, дестабилизация общественного порядка".
Михайлов частично признал вину в поджоге, но на суде отрицал политический мотив совершенного. Однако на записанном видео во дворике КГБ Беларуси обвиняемый заявил, что сделал это из-за "ухудшающейся политической ситуации в стране, это попытка для привлечения внимания Вооруженных сил к решению данного вопроса", пишет "Весна".
В итоге его приговорили к 10 годам колонии, материальной компенсации истец не требовал.
В Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента от 9 августа 2020 года, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
После этого ЕС, США, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.