Двух сожителей в Закарпатье подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Одна из подозреваемых – мать пострадавшей

По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей неоднократно насиловали малолетнюю дочь последней. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла сожителю.

Подробности этой истории опубликовал в Telegram журналист Виталий Глагола. По его словам, к правоохранителям обратилась сама 12-летняя девочка. Она решила рассказать об этом после того, как узнала о резонансной истории с изнасилованием 14-летней девушки в Закарпатской области, где обвиняемые получили условные сроки.

По данным журналиста, насилие к ребенку начали совершать еще с семилетнего возраста. Первое изнасилование девочка пережила, когда возвращалась вместе с отчимом домой от гостей – тогда мужчина изнасиловал ее пальцами.

Также известно о случае, когда тот же отчим, находясь на заработках, выходил по видеосвязи к жене и заставлял по очереди "удовлетворять себя пальцами" ее и несовершеннолетнюю потерпевшую.

Сейчас оба сожителя задержаны. Им объявили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка, хранении детской порнографии и совершении домашнего насилия (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины).

Отдельно матери пострадавшей сообщили о подозрении в совершении в отношении этого ребенка сексуального насилия (ч. 4 ст. 153 УК Украины).