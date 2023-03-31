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ПРОИСШЕСТВИЯ

Двух сожителей в Закарпатье подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Одна из подозреваемых – мать пострадавшей

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Пострадавшая девочка сама обратилась в полицию
Пострадавшая девочка сама обратилась в полицию
Фото: depositphotos.com

Следователи Тячевской окружной прокуратуры (Закарпатская область) объявила двум сожителям о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка и съемке насилия на видео. Об этом 30 марта сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей неоднократно насиловали малолетнюю дочь последней. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла сожителю.

Подробности этой истории опубликовал в Telegram журналист Виталий Глагола. По его словам, к правоохранителям обратилась сама 12-летняя девочка. Она решила рассказать об этом после того, как узнала о резонансной истории с изнасилованием 14-летней девушки в Закарпатской области, где обвиняемые получили условные сроки.

По данным журналиста, насилие к ребенку начали совершать еще с семилетнего возраста. Первое изнасилование девочка пережила, когда возвращалась вместе с отчимом домой от гостей – тогда мужчина изнасиловал ее пальцами.

Также известно о случае, когда тот же отчим, находясь на заработках, выходил по видеосвязи к жене и заставлял по очереди "удовлетворять себя пальцами" ее и несовершеннолетнюю потерпевшую.

Сейчас оба сожителя задержаны. Им объявили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка, хранении детской порнографии и совершении домашнего насилия (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины).

Отдельно матери пострадавшей сообщили о подозрении в совершении в отношении этого ребенка сексуального насилия (ч. 4 ст. 153 УК Украины).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, порнография, Закарпатье, изнасилование, следствие, правоохранители, Закарпатская область, насилие, подозрение, Офис генпрокурора, девочка
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