Двух жителей Ровенской области подозревают в попытке дать $1 млн взятки за пост начальника областной полиции – Офис генпрокурора

Бывший правоохранитель, который не прошел переаттестацию, рассчитывал за $1 млн на содействие в успешном прохождении конкурса на должность главы Ровенской областной полиции и восстановление на службе, сообщил Офис генпрокурора Украины.

Двух жителей Ровенской области подозревают в попытке заплатить $1 млн за должность главы областной полиции. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел, который не прошел переаттестацию, вместе с сообщником в одном из кабинетов Министерства внутренних дел предложили чиновнику департамента кадрового обеспечения Нацполиции Украины $1 млн за назначение начальником областной полиции.

"За эти средства бывший правоохранитель рассчитывал на содействие в успешном прохождении конкурса на вакантную должность, дальнейшее восстановление на работе и внесение главе Нацполиции Украины рекомендации назначить его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Ровенской области", – говорится в сообщении.

Двух задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц).