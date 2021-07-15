Экс-главу Госгеокадастра Киевской области подозревают в незаконной передаче земли на 1,2 млрд грн

"По данным следствия, в 2019 году должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области отменили государственную регистрацию 323 га земель госпредприятия "Агрокомбинат "Пуща-Водица". В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 га. Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность", – отметили в релизе.

По информации ОГПУ, государству был нанесен ущерб на 1,2 млрд грн.

Для подозреваемого пока не избрали меру пресечения. Правоохранители проверяют другие факты незаконной передачи в собственность земельных участков госпредприятия на территории Киевской области.