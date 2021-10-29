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Экс-сотрудник СБУ сдался с повинной после убийства мужчины, пытавшегося его завербовать. Полиция сообщила о 47 ножевых ранениях

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По данным полиции, задержанный нанес жертве 47 ножевых ранений
По данным полиции, задержанный нанес жертве 47 ножевых ранений
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Бывший сотрудник СБУ 29 октября пришел в Государственное бюро расследований и признался в убийстве человека, пытавшегося завербовать его для совершения терактов в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По версии экс-сотрудника СБУ, его знакомый пытался завербовать его для соучастия в терактах в Киеве.  Переговоры проходили ночью в гостинице в центре Киева. После отказа его знакомый попытался убить бывшего сотрудника спецслужбы. Между ними началась потасовка, которая закончилась убийством.

После этого, как утверждает мужчина, он сразу поехал к своим бывшим коллегам, но в СБУ его рассказ не восприняли серьезно, поэтому он пошел в ГБР. 

Сотрудники ГБР выехали на место происшествия оказалось, что "гражданин говорил правду об убийстве". Его передали киевской полиции. 

В свою очередь пресс-служба Шевченковского управления полиции сообщила, что задержанный 1973 года рождения нанес 47 ножевых ранений своей жертве. По версии полиции, произошло не в гостинице, а в хостеле на улице Жилянской. О гибели мужчины сообщила администратор хостела.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. 

Полиция не упоминает деталей, предшествовавших убийству, но в МВД подтвердили "Бабелю" и "LIGA.net" что речь в сообщениях ГБР и полиции идет об одном и том же преступлении.

Источник LIGA.net в МВД сообщил, что задержанный – Александр Малина, уроженец Молдовы, проживавший в Черновицкой области. По данным источника, он уволился из СБУ в 2010 году.

Теги: МВД, СБУ, теракт, убийство, полиция, спецслужбы, Государственное бюро расследований, уголовное производство, гостиница, ГБР
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