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ПРОИСШЕСТВИЯ

Экспертиза признала вменяемым подозреваемого в расстреле семи человек в Житомирской области

В деле об убийстве семи человек на пруду в селе Новоселица Житомирской области у арендатора Анатолия Захаренко проводится около 200 экспертиз, на данный момент есть результаты около 20 из них.

Убийство произошло в ночь на 22 мая
Убийство произошло в ночь на 22 мая
Фото: zt.npu.gov.ua

Следователи полиции получили результаты первых экспертиз в уголовном производстве об убийстве семи человек 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Юрий Олейник, пишет пресс-служба ведомства.

Подозреваемый в убийстве Анатолий Захаренко был признан вменяемым.

"Согласно справке врача-нарколога от 22 мая в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", – отметил Олейник.

По его словам, следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

Глава полиции добавил, что назначенные судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение продолжается более двух месяцев, потому планируется продление сроков предварительного расследования преступления. 

Уголовное производство расследуется по статьям Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство" и "покушение на преступление". В ходе расследования было назначено до двух сотен экспертиз. На данный момент следователи получили результаты по двум десяткам выполненных экспертиз.

В ночь на 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек.

Арендатора пруда Захаренко, которого подозревают в массовом убийстве, арестовали на два месяца. Мужчина утверждает, что оборонялся.

По словам единственного выжившего из компании гостей Захаренко Виталия Федюнина, разумных причин для убийства семи человек не было. Он высказал мнение, что у Захаренко произошел приступ белой горячки

Теги: убийство, Житомирская область, экспертиза, расследование, преступление, уголовное производство, Анатолий Захаренко
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