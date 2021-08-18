Энергетики локализовали возгорание на территории на Бурштынской ТЭС

Отключение энергоблока не повлияло на электроснабжение Бурштынского энергоострова, отметили в компании Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

Возгорание произошло в одном из маслоблоков на территории станции. На место прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"18 августа в 16.50 энергетики Бурштынской ТЭС отключили от сети энергоблок №3 из-за пожара в маслобаке на отметке 9.6. Пострадавших нет. Отключение энергоблока не повлияло на электроснабжение Бурштынского энергоострова", – отметили в компании.