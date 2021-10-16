"Это тебе не восток". Ромы жестоко избили украинских военных

Город, в котором избили двух украинских военных, пока неизвестен Фото: depositphotos.com

На видео видно, как неизвестные лица до крови избивают двух мужчин в военной форме. После этого они заставили их встать на колени.

Во время избиения злоумышленники выкрикивали: "Буду каждого так находить", "Нацист, фашист", "Буду вас уничтожать, фашисты", "Это тебе не восток", "На колени, фашист".

"Вы что будете творить с людьми? Ходите толпой, людей избиваете, бл...дь?" – кричал военному один из нападавших.

Внимание, видео содержит сцены насилия и не рекомендовано для просмотра лицами младше 18 лет или впечатлительными людьми.

Где точно произошло избиение, неизвестно. Ряд СМИ писали, что нападение случилось в Волынской области или в Луцке. Однако полиция сообщила, что в Волынской области таких инцидентов не происходило. Место случившегося устанавливается.