"Езжай в свой Бахмут. Чего ты тут сидишь?" В "Буковеле" мужчина оскорбил военного на реабилитации

Отдыхающий назвал военного "провокатором" и сказал ему езжать обратно в Бахмут Скриншот: bubonfilmbf / TikTok

"Ты видишь, какие провокаторы. Поприезжали тут и начинают умничать. Откуда он приехал?" – спрашивает на видео мужчина в белом отельном халате.

Получив ответ военного, что тот приехал из Бахмута, мужчина продолжил свои оскорбления.

"Езжай в свой Бахмут. Чего ты тут сидишь? Отсиживаешься", – говорит он.

На другом видео военный объяснил, что он сейчас проходит психологическую реабилитацию в "Буковеле". Он не вдавался в подробности о причинах конфликта, отметив только, что он произошел из-за слов "Какая разница?", сказанные мужчиной с видео.

Супруга мужчины из ролика позже объяснила в своем Instagram, что причиной конфликта стал спор о языке (на видео отдыхающий говорил на русском, а военный – на украинском).

Скриншот: _juliia_kr_ / Instagram

Скриншот: _juliia_kr_ / Instagram

Личность мужчины из ролика раскрыл в Facebook военный Дмитрий Кухарчук. По его словам, это Александр Фатула родом из Черкасс. Его супруга – блогер Юлия Фатула, в Instagram она подписана как женский коуч и энергопрактик (сам аккаунт на момент написания новости недоступен).

После того, как скандал стал широко известен, сам военный опубликовал видео, как Фатул извиняется за свое поведение.

А Юлия Фатула написала в Instagram, что мужчины решили конфликт и пожали руки.