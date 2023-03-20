ГБР рассказало об аварии, в которой нардеп от "Слуги народа" насмерть сбил пешехода

19 марта нардеп сам сообщил, что попал в аварию Фото: Володимир Гевко / Facebook

19 марта вечером он написал в Facebook о том, что стал участником аварии, в которой погиб человек.

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", – сообщил нардеп.

По предварительным данным ГБР, в субботу вечером на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская в одном из поселков Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, сбил пешехода.

"Инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался. Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер", водитель был трезв", – говорится в сообщении.

В ГБР проинформировали, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего).