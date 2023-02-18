Семь человек, включая троих детей, пострадали в ДТП возле Львова

Один автомобиль, совершая маневр, врезался в другой Фото: Поліція Львівської області / Facebook

По данным полиции, авария произошла около 19.00. Водитель Volkswagen Passat во время совершения маневра столкнулся с автомобилем Volkswagen Touran.

"Вследствие ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и четыре пассажира "Пассата": женщина и трое детей 5 – 14 лет, а также водитель и пассажир "Турана". Всех потерпевших доставили в больницу", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Обстоятельства аварии еще выясняют.