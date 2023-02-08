Во Львовской области в результате наезда "скорой" погиб мальчик, который катался на санках – полиция

"Предварительно установлено, что восьмилетний мальчик, местный житель, на территории больницы катался с горки на санках и выехал на дорогу, где попал под колеса автомобиля скорой медицинской помощи, которым управлял 65-летний житель. От полученных травм мальчик скончался", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что инцидент произошел на улице Шептицкого. В этом районе в Дрогобиче находятся городская поликлиника и больница №1.