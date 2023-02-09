В ДТП в Киеве с участием "скорой" пострадали шесть человек, в том числе маленький ребенок – полиция

"Скорая", которая везла младенца в больницу, после столкновения с внедорожником перевернулась на бок Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Предварительно известно, что автомобиль скорой помощи, на котором были включены звуковые и световые спецсигналы, двигался по улице Вячеслава Черновола со стороны проспекта Воздухофлотского. "Скорая" перевозила младенца в больницу. В это время с ней столкнулся внедорожник Grand Сherokee, в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых маленький ребенок. Его передали медикам для дальнейшей госпитализации, сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями).