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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ДТП в Киеве с участием "скорой" пострадали шесть человек, в том числе маленький ребенок – полиция

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"Скорая", которая везла младенца в больницу, после столкновения с внедорожником перевернулась на бок
"Скорая", которая везла младенца в больницу, после столкновения с внедорожником перевернулась на бок
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В результате ДТП в Киеве 9 февраля с участием автомобиля скорой помощи пострадали, по предварительной информации, шесть человек, в том числе маленький ребенок. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

"Предварительно известно, что автомобиль скорой помощи, на котором были включены звуковые и световые спецсигналы, двигался по улице Вячеслава Черновола со стороны проспекта Воздухофлотского. "Скорая" перевозила младенца в больницу. В это время с ней столкнулся внедорожник Grand Сherokee, в результате чего спецтранспорт перевернулся на бок", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых маленький ребенок. Его передали медикам для дальнейшей госпитализации, сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят первоочередные следственные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями).

Теги: Киев, ДТП, полиция, скорая помощь, дети, пострадавшие, Нацполиция, ребенок
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