В Харькове в результате ДТП пострадали трое маленьких детей – полиция

Пострадали водитель и дети – пассажиры Seat, второй водитель получил незначительную травму Фото: hk.npu.gov.ua

Около 15.55 на проспекте Любови Малой столкнулись автомобили Nissan под управлением 45-летнего водителя и Seat под управлением 28-летней харьковчанки.

"В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажиры Seat: трое мальчиков 2018 года рождения", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, авария произошла, когда водитель Seat остановила машину, чтобы повернуть налево. В это же время Nissan столкнулся с задней частью ее автомобиля.

Четвертая пассажирка Seat (37-летняя женщина) не пострадала. Водитель Nissan получил незначительную травму и отказался от госпитализации.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства ДТП.