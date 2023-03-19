Нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

Гевко выразил соболезнования родственникам погибшего в ДТП, участником которого стал сам депутат Фото: Володимир Гевко / Facebook

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", – написал Гевко.

Нардеп заверил, что сотрудничает со следствием с первых минут "этой трагедии" и будет продолжать сотрудничать.

"Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях. До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге – не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами", – добавил депутат от "Слуги народа".

Он признался, что ему "очень тяжело от случившегося", но он знает, что родственникам погибшего еще тяжелее.

"Приношу искренние соболезнования и извинения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, необходимую для того, чтобы пережить это страшное горе", – подчеркнул нардеп.

Гевко не раскрыл подробностей и обстоятельств ДТП. Источник издания "Украинская правда" в полиции сообщил, что ДТП произошло во Львовской области.