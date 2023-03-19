Нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли", – написал Гевко.
Нардеп заверил, что сотрудничает со следствием с первых минут "этой трагедии" и будет продолжать сотрудничать.
"Я со своей стороны прошел все проверки на алкоголь и наркотики, сдал все необходимые анализы и буду участвовать во всех следственных и процессуальных действиях. До сих пор не могу прийти в себя. К сожалению, трагедии на дороге – не редкость. Но нам всегда хочется верить, что этого никогда не случится с нами", – добавил депутат от "Слуги народа".
Он признался, что ему "очень тяжело от случившегося", но он знает, что родственникам погибшего еще тяжелее.
"Приношу искренние соболезнования и извинения близким погибшего. Нет таких слов, которые могут помочь этой беде. Но я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, необходимую для того, чтобы пережить это страшное горе", – подчеркнул нардеп.
Гевко не раскрыл подробностей и обстоятельств ДТП. Источник издания "Украинская правда" в полиции сообщил, что ДТП произошло во Львовской области.
Гевко (47 лет) – украинский экономист, политик, предприниматель. Доктор экономических наук, профессор кафедры безопасности и правоохранительной деятельности Западно-Украинского национального университета. Народный депутат IX созыва от политической партии "Слуга народа". Заместитель председателя комитета ВРУ по бюджету, председатель Тернопольской областной организации партии "Слуга народа".