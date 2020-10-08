ГБР выявило недостачу на складе арестованных сигарет. Подозревают правоохранителей

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту присвоения правоохранителями арестованного имущества.

ГБР обнаружило пропажу сигарет во время инвентаризации Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Главное следственное управление Госбюро расследований совместно с управлением личной безопасности ГБР в ходе досудебного расследования уголовного производства провело инвентаризацию партии контрафактных табачных изделий, которые хранятся на специализированных складах. Об этом пресс-служба ГБР сообщила 7 октября.

При обследовании складов на одном обнаружено несоответствие количества и видов сигарет.

ГБР открыло уголовное производство по факту присвоения должностными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).