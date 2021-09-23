Главу управления Следкома России по Пермскому краю нашли мертвым. Накануне силовики обсуждали стрельбу в Пермском университете

Собеседники газеты рассказали, что для установления всех причин произошедшего в Пермь прибудет проверка от Следкома РФ.
Издание обратило внимание на то, что глава российского Следкома Александр Бастрыкин посещал Пермь 22 сентября после стрельбы в Пермском государственном университете, в результате которой шесть человек погибли.
"Комсомольская правда" со ссылкой на источники пишет, что Сарапульцев покончил с собой. О версии самоубийства сообщило агентство ТАСС.
Тelegram-канал Baza уточнил, что 23 сентября в управлении пермского Следкома прошло совещание, на нем обсуждали нападение на Пермский университет. После совещания от расследования отстранили многих местных следователей.
"Тело Сарапульцева нашли его коллеги. Он покончил с собой около 15.00 в своем доме на Виноградной улице", – сообщил канал.
По сведениям "Интерфакса", Сарапульцев покончил с собой из-за проблем в семье. Следком РФ по Пермскому краю официально не комментировал информацию о смерти руководителя.
Сарапульцев возглавил управление Следкома РФ по Пермскому краю в июле 2018 года, сообщила "Комсомольская правда". До этого он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР. В 2004 году он окончил Пермский государственный университет по специальности юриспруденция и после этого работал в органах прокуратуры.
На территории Пермского государственного национального исследовательского университета 20 сентября произошла стрельба. Во время задержания стрелка ранили. По последней информации, пострадали 43 человека.
В Следственном комитете РФ сообщили, что стрелок – студент пермского университета. Источник РБК, близкий к МВД РФ, утверждал, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. "Медуза" отмечала, что перед нападением он оставил в соцсетях пост, в котором попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.