ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Главу управления Следкома России по Пермскому краю нашли мертвым. Накануне силовики обсуждали стрельбу в Пермском университете

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сарапульцев возглавил управление Следкома РФ по Пермскому краю в 2018 году
Сарапульцев возглавил управление Следкома РФ по Пермскому краю в 2018 году
Фото: perm.sledcom.ru

Главу управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева 23 сентября нашли мертвым в его квартире. Об этом сообщили источники газеты "Коммерсантъ".

Собеседники газеты рассказали, что для установления всех причин произошедшего в Пермь прибудет проверка от Следкома РФ.

Издание обратило внимание на то, что глава российского Следкома Александр Бастрыкин посещал Пермь 22 сентября после стрельбы в Пермском государственном университете, в результате которой шесть человек погибли

"Комсомольская правда" со ссылкой на источники пишет, что Сарапульцев покончил с собой. О версии самоубийства сообщило агентство ТАСС.

Тelegram-канал Baza уточнил, что 23 сентября в управлении пермского Следкома прошло совещание, на нем обсуждали нападение на Пермский университет. После совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

"Тело Сарапульцева нашли его коллеги. Он покончил с собой около 15.00 в своем доме на Виноградной улице", – сообщил канал.

По сведениям "Интерфакса", Сарапульцев покончил с собой из-за проблем в семье. Следком РФ по Пермскому краю официально не комментировал информацию о смерти руководителя.

Сарапульцев возглавил управление Следкома РФ по Пермскому краю в июле 2018 года, сообщила "Комсомольская правда". До этого он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР. В 2004 году он окончил Пермский государственный университет по специальности юриспруденция и после этого работал в органах прокуратуры.

Контекст:

На территории Пермского государственного национального исследовательского университета 20 сентября произошла стрельба. Во время задержания стрелка ранили. По последней информации, пострадали 43 человека

В Следственном комитете РФ сообщили, что стрелок – студент пермского университета. Источник РБК, близкий к МВД РФ, утверждал, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. "Медуза" отмечала, что перед нападением он оставил в соцсетях пост, в котором попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.

Теги: Россия, смерть, стрельба, нападение, самоубийство, Пермь, Александр Бастрыкин, силовики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
  "Мы до этого офигенно общались". Украинский ведущий рассказал о причинах конфликта с Мейхер
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
В брюках и топе. Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга вышла замуж. Фото
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Работа в кадре, постановка голоса, основы журналистики. В "Академии ведущих 24 канала" стартует новый курс
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска"
Канал "Украина" назвал дату премьеры второго сезона гипершоу "Маска" Актуально
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
  "Больше никаких секретов". Netflix анонсировал премьеру документального фильма о Бритни Спирс. Показ состоится за день до заседания суда. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
Брежневой и Джанабаевой не было в ресторане на праздновании дня рождения матери братьев Меладзе. Видео
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
  Победительница "Холостяка 9" Квиткова обвинила визажистов в том, что они заразили ее инфекцией
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
"Как пантера", "А ниже нагнуться можно?" Каменских снялась в платье с глубоким декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Мерзость какая", "Зачем бередить психику психам?". Кристина Асмус показала обнаженную грудь
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
"Это как себя надо запустить", "Странное фото". Волочкова показала, как ее приводят в порядок "в шесть рук"
  Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева, а какую – она сама
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
Осадчая назвала имя коллеги, которая отказывается давать интервью для "Світського життя"
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
"Обалденная грудь", "Какая сексуальная". Анастасия Приходько позировала голой перед камерой
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
"Образ и мейк прям топчик", "Красотка". Maruv спела в образе "садо-мазо"
  Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Как приготовить овсяное печенье с арахисом за 40 минут. Простой рецепт от кулинарного эксперта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS