Готовились к разбою неделями, устанавливали видеонаблюдение. В полиции рассказали о группе, нападавшей на судей и чиновников

Разоблаченную преступную группу в полиции называют "уникальной по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений" Фото: kv.npu.gov.ua

Об этом пресс-служба полиции Киевской области проинформировала 26 июля.

В изоляторе временного содержания находятся его подельник с позывным Химик и еще четверо фигурантов, уточнили в полиции.

Преступная группа действовала с 2017 года, в ее состав входили 10 человек. 42-летний житель Черниговской области Оверченко, который также возглавлял Федерацию содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине, по информации правоохранителей, – глава группы.

Фигурантов подозревают в совершении как минимум 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Группа "уникальна по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений", сообщили в полиции.

"На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в особняке судьи апелляционного суда и нападение мэра одного из городов", – говорится в релизе.

Глава столичной полиции Андрей Небытов рассказал, что фигуранты могли неделями готовиться к разбою.

Они устанавливали рядом с домами потенциальных жертв скрытые системы видеонаблюдения, выбирали наиболее благоприятные способы проникновения в имений, делали подкопы, использовали самодельные лестницы, сообщил Небытов.

По данным полиции, злоумышленники заставляли потерпевших ложно признаваться в коррупции и записывали их признания на видео. На самом деле им было неважно, причастны ли те к коррупции, подчеркивает Небытов.

"В конце 2020 года злодеи напали и на дом бывшего сотрудника правоохранительных органов. Разбойники связали охранника, а с ребенком хозяев сели играть в "Монополию", пытаясь расспросить, где родители хранят состояние. Четырехлетний мальчик показал где находится сейф, который злодеи забрали и отнесли в соседнее здание, распилили и забрали состояние", – описали в полиции один из эпизодов.

По словам Небытова, полиция почти месяц отслеживала четыре адреса возможного пребывания Сэнсэя.

"В один из дней на одной из адресов он появился, наконец, правоохранители задержали Сэнсэя и его "правую руку" – "Химика". Во время проведения обысков полицейские изъяли оружие, а также поддельные документы", – добавил Небытов.

Оверченко, как пишет "Киев Оперативный", на заседании суда вел себя спокойно и "даже пытался донести свою философию" разбойных нападений, Химик – тяжело вздыхал. Сэнсэю грозит пожизненное наказание, говорят в полиции, остальным фигурантам – до 15 лет тюрьмы.