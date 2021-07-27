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ПРОИСШЕСТВИЯ

Готовились к разбою неделями, устанавливали видеонаблюдение. В полиции рассказали о группе, нападавшей на судей и чиновников

Разоблаченную преступную группу в полиции называют "уникальной по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений"
Разоблаченную преступную группу в полиции называют "уникальной по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений"
Фото: kv.npu.gov.ua

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Оверченко (позывной Сэнсэй), которого подозревают в организации преступной группы, нападавшей на судей и чиновников, арестовали.

Об этом пресс-служба полиции Киевской области проинформировала  26 июля.

В изоляторе временного содержания находятся его подельник с позывным Химик и еще четверо фигурантов, уточнили в полиции. 

Преступная группа действовала с 2017 года, в ее состав входили 10 человек. 42-летний житель Черниговской области Оверченко, который также возглавлял Федерацию содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине, по информации правоохранителей, – глава группы. 

Фигурантов подозревают в совершении как минимум 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Группа "уникальна по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений", сообщили в полиции. 

"На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в особняке судьи апелляционного суда и нападение мэра одного из городов", – говорится в релизе. 

Глава столичной полиции Андрей Небытов рассказал, что фигуранты могли неделями готовиться к разбою.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4219260888129051

Они устанавливали рядом с домами потенциальных жертв скрытые системы видеонаблюдения, выбирали наиболее благоприятные способы проникновения в имений, делали подкопы, использовали самодельные лестницы, сообщил Небытов. 

По данным полиции, злоумышленники заставляли потерпевших ложно признаваться в коррупции и записывали их признания на видео. На самом деле им было неважно, причастны ли те к коррупции, подчеркивает Небытов. 

"В конце 2020 года злодеи напали и на дом бывшего сотрудника правоохранительных органов. Разбойники связали охранника, а с ребенком хозяев сели играть в "Монополию", пытаясь расспросить, где родители хранят состояние. Четырехлетний мальчик показал где находится сейф, который злодеи забрали и отнесли в соседнее здание, распилили и забрали состояние", – описали в полиции один из эпизодов. 

По словам Небытова, полиция почти месяц отслеживала четыре адреса возможного пребывания Сэнсэя. 

"В один из дней на одной из адресов он появился, наконец, правоохранители задержали Сэнсэя и его "правую руку" – "Химика". Во время проведения обысков полицейские изъяли оружие, а также поддельные документы", – добавил Небытов. 

Оверченко, как пишет "Киев Оперативный", на заседании суда вел себя спокойно и "даже пытался донести свою философию" разбойных нападений, Химик – тяжело вздыхал. Сэнсэю грозит пожизненное наказание, говорят в полиции, остальным фигурантам – до 15 лет тюрьмы. 

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1305028673226549

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, полиция, арест, нападение, разбой
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