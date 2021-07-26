В Коростене избили и ограбили депутата от "Слуги народа"

Инцидент случился 24 июля. Трое мужчин перехватили Недашковского и его жену на пути домой в районе школы №6. Они избили его и отобрали сумку с документами и деньгами. При этом нападавшие прямо сказали, что ожидали именно Недашковского.

Полиция задержала нападавших, сейчас они дают показания. В партии отмечают, что это не первое нападение на депутата.

Правоохранители области сообщили, что открыли производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. По данным полицейских, все нападавшие – местные, им от 26 до 37 лет. Одному из них уже объявили подозрение в грабеже.