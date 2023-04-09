ГСЧС предупредила о снеголавинной опасности в двух областях Украины

В горах объявлена снеголавинная опасность третьего уровня
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Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о снеголавинной опасности в Закарпатской и Ивано-Франковской областях 9–10 апреля. Сообщение опубликовано в Telegram ГСЧС.
"9–10 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится, а 10 апреля, в связи со снегопадами, на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – говорится в сообщении.
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