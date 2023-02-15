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В Таджикистане сошла снежная лавина, погибли 10 человек, в том числе дети

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Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов
Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов
Фото: kchs.tj

15 февраля в городе Хорог на юго-востоке Таджикистана сошла снежная лавина, погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом проинформировал комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве страны.

"В результате схода лавины на территории города Хорог пострадали 22 жилых дома: четыре дома полностью, 18 частично. В результате стихийного бедствия погибли восемь местных жителей. Усилиями спасателей из-под лавины живыми были спасены девять местных жителей", – говорится в сообщении.

Также, по данным комитета, под снегом оказались четыре автомобиля на автотрассе Душанбе – Варзоб, в результате чего погиб один из водителей.

Еще одно тело погибшего обнаружили под сошедшей лавиной на перевале Техарв.

Ведомство отмечает, что лавины сходят из-за сильных снегопадов. Синоптики Таджикистана прогнозируют обильные осадки и опасность схода снежных лавин до 19 февраля в местах, где уже погибли люди.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне попросил население воздержаться от поездок в районы с лавиноопасными участками, если им "дорога жизнь", отмечает "Радио Озоди".

Журналисты уточняют со ссылкой на местные власти, что среди жертв схода лавин в Таджикистане есть дети. Среди спасенных из-под снега также есть ребенок.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: автомобили, снегопад, Таджикистан, спасатели, осадки, прогноз, жертвы, дети, лавина, синоптики, ребенок
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