ГСЧС Украины объявила значительную снеголавинную опасность

Опасность схода лавин объявлена на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей Фото: depositphotos.com

"В связи со снегопадами и вьюгами на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность, третий уровень", – отметили в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко на 28 января спрогнозировала сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. По ее словам, погода будет "стремительная, бурная, но адекватная украинскому климату".

"Ветер юго-западного направления будет задувать и завывать до штормового на западе, севере. А в центральных областях, на востоке и юге еще будет умеренным, однако и там в субботу усилится до 15–20 м/с", – рассказала она.