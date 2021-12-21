Хотела оформить пенсию. СБУ задержала в Луганской области бывшую участницу "зенитно-ракетного дивизиона" боевиков

Женщина, по данным СБУ, пыталась скрыто попасть на подконтрольную правительству территорию для оформления пенсии.
"По предварительным данным, к рядам боевиков она присоединилась в декабре 2014 года. Там ее назначили в так называемый "зенитно-ракетный дивизион" одного из незаконных вооруженных формирований. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и скрывалась от правосудия на территории ОРДЛО", – говорится в сообщении.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Следователи намерены ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.