Хотела оформить пенсию. СБУ задержала в Луганской области бывшую участницу "зенитно-ракетного дивизиона" боевиков

Женщина, по данным СБУ, пыталась скрыто попасть на подконтрольную правительству территорию для оформления пенсии.

"По предварительным данным, к рядам боевиков она присоединилась в декабре 2014 года. Там ее назначили в так называемый "зенитно-ракетный дивизион" одного из незаконных вооруженных формирований. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и скрывалась от правосудия на территории ОРДЛО", – говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Следователи намерены ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.