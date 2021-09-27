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Испанец три месяца нелегально жил во львовском торговом центре – миграционная служба

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Иностранца намерены вернуть в Испанию
Иностранца намерены вернуть в Испанию
Фото: Міграційна служба Львівської області / Facebook

Сотрудники полиции и Государственной миграционной службы Украины (ГМС) обнаружили, что в торгово-развлекательном центре King Cross Leopolis во Львове нелегально проживал гражданин Испании. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГМС во Львовской области.

По данным пресс-службы, в июне этого года управление ГМС в Закарпатской области решило принудительно выдворить испанца, поскольку он прибыл в Украину нелегально.

Но иностранец не выполнил предписание, приехал во Львов и нашел пристанище в торгово-развлекательном центре. "Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения", – говорится в сообщении.

В отношении иностранца составлен протокол по признакам ст. 203 Кодекса об административных правонарушениях Украины (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины).

Сейчас его поместили в Волынский пункт временного содержания иностранцев для идентификации и возвращения в страну происхождения. Почему испанец не хотел возвращаться домой, пресс-служба не уточняет.

Теги: Львов, Испания, торговый центр, Государственная миграционная служба, иностранцы, нелегалы
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