Испания не пустила российские военные корабли в свой порт

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" (на фото) и буксирное судно "Алтай" должны были зайти в испанский порт на трехдневную стоянку Фото: function.mil.ru

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и буксирное судно "Алтай" должны были зайти в порт Сеуты 18 августа на трехдневную стоянку для дозаправки.

Как написало издание El Confidencial, минобороны страны согласовало эту остановку, но также было необходимо разрешение министерства иностранных дел Испании.

МИД Испании получил запрос РФ на стоянку еще в июне и попросил Москву предоставить информацию о маршруте кораблей, пишет издание. По данным собеседников El Confidencial, РФ не ответила на этот запрос, так как считает маршрут своих кораблей секретным. МИД Испании якобы решил поступить в этой ситуации так, как РФ: ответил молчанием. Москва такой ответ расценила как отказ.

Сайт минобороны РФ сообщал 18 августа, что "Вице-адмирал Кулаков" прошел Гибралтар, держит курс в восточном направлении и дозаправится в точке якорной стоянки в море Альборан.

Еще одной причиной решения испанского внешнеполитического ведомства местные СМИ считают саммит НАТО, проведение которого запланировано в Мадриде в 2022 году. Ожидается, что президент США Джо Баден посетит саммит.