Испания не пустила российские военные корабли в свой порт

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и буксирное судно "Алтай" должны были зайти в порт Сеуты 18 августа на трехдневную стоянку для дозаправки.
Как написало издание El Confidencial, минобороны страны согласовало эту остановку, но также было необходимо разрешение министерства иностранных дел Испании.
МИД Испании получил запрос РФ на стоянку еще в июне и попросил Москву предоставить информацию о маршруте кораблей, пишет издание. По данным собеседников El Confidencial, РФ не ответила на этот запрос, так как считает маршрут своих кораблей секретным. МИД Испании якобы решил поступить в этой ситуации так, как РФ: ответил молчанием. Москва такой ответ расценила как отказ.
Сайт минобороны РФ сообщал 18 августа, что "Вице-адмирал Кулаков" прошел Гибралтар, держит курс в восточном направлении и дозаправится в точке якорной стоянки в море Альборан.
Еще одной причиной решения испанского внешнеполитического ведомства местные СМИ считают саммит НАТО, проведение которого запланировано в Мадриде в 2022 году. Ожидается, что президент США Джо Баден посетит саммит.
El Pais подчеркивает, что с 2011-го по 2016 год российские военные корабли регулярно заходили в порт Сеуты, за этот период было 60 заходов таких кораблей с экипажем порядка 10 тыс. человек.
Как сообщила "Немецкая волна", эти заходы вызывали критику со стороны союзников Испании по НАТО и Евросоюзу. Великобритания считала, что РФ использует стоянку в Сеуте для сбора информации о британской военно-морской базе в Гибралтаре. Европарламент попросил испанское правительство объяснить, насколько эти остановки согласуются с санкциями, наложенными на РФ из-за оккупации Крыма.
В итоге такая практика была приостановлена, российские корабли заходили в порт, но редко, последний раз это было в 2018-м и 2019 годах, пишет El Pais.
Власти города с населением 85 тыс. человек, по данным El Confidencial, ожидали, что возвращение российского флота оживит экономику Сеуты: считается, что один россиянин за время стоянки тратит в городе около €300–400.